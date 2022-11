Coupe du monde 2022 : quelles compétitions sportives suivre si vous boycottez le Mondial au Qatar ?

Le mois de Coupe du monde de football au Qatar ne signifie pas pour autant la fin de la diffusion des autres compétitions sportives.

La vie continue. Alors que la Coupe du monde de football a débuté, dimanche 20 novembre, avec une défaite du pays hôte contre l'Equateur (2-0), les fans de sport qui boycottent la compétition pourraient trouver le temps long jusqu'à la finale, le 18 décembre prochain. Si tel est votre cas, rassurez-vous, la planète sportive continue de tourner pendant le Mondial, avec des épreuves importantes dans de nombreuses disciplines. Suivez le guide spécial boycott, concocté par franceinfo: sport.

Si vous n'arrivez pas à décrocher du foot

Même si les plus grandes stars sont réunies pour un mois dans le minuscule état qatarien, cela ne signifie pas pour autant l'arrêt de toutes les compétitions de football. Après quinze jours de vacances, pour la grande majorité des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 qui n'ont pas rallié le Qatar, une phase de matchs amicaux va débuter au mois de décembre. Bien que toutes les affiches n'ont pas encore été annoncées, vous pouvez déjà vous préparer au derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, le 16 décembre, ou aux deux matchs de prestige de l'Olympique Lyonnais contre Arsenal et Liverpool, les 8 et 12 décembre à Dubaï. Dans les divisions inférieures, les championnats continuent, à l'image du National (D3) dont la 13e journée sera diffusée gratuitement sur le site de la FFF vendredi 25 novembre.

Les prochaines semaines sont tout aussi prometteuses en football féminin avec la reprise de la Ligue des champions. Troisièmes de leur groupe, le PSG et l'OL essayeront de remporter leur premier succès européen mercredi et jeudi, face à Vllaznia Shkodër et Zurich, avant de tenter de se qualifier en phase finale en décembre. La D1 Arkema sera aussi à l'honneur ce week-end avec les Parisiennes qui affronteront Guingamp, tandis que les Lyonnaises se déplaceront sur la pelouse du Paris FC. Voilà votre dose de foot quotidienne hebdomadaire, sans déroger à votre boycott du Mondial.

Si vous préférez le rugby

Après la 13e victoire consécutive du XV de France, dimanche face au Japon (35-17), le rugby va reprendre ses droits pour les clubs de l'Hexagone. Outre les championnats de Top 14 et de Pro D2, la Coupe d'Europe va également faire son grand retour les week-ends des 10-11 et 16-17 décembre. Au programme notamment sur les chaînes du groupe France Télévisions et france.tv, La Rochelle-Northampton et Munster-Toulouse, les 10 et 11 décembre, ou encore Toulon-Bath en Challenge Européen, le 17 décembre. La première participation des franchises sud-africaines aux compétitions européennes sera une des curiosités à suivre.

Profitez de Victor Wembanyama tant qu'il en est encore temps

Depuis la fin du mois d'octobre, la NBA diffuse les matchs de Victor Wembanyama (18 ans) avec les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois. Ce mois de boycott de la Coupe du monde de football sera donc l'occasion de suivre les exploits du prodige de 2,21m, promis à la première place de la prochaine draft, mais aussi de s'intéresser aux autres écuries d'une Betclic Elite en plein essor, comme Cholet et Gravelines, qui s'affrontent samedi 26 novembre. L'Euroligue continue également pour Monaco et l'Asvel, qui défieront respectivement Fenerbahçe et le Bayern Munich, mardi et mercredi.

Plongez en plein cœur de l'hiver

Pour celles et ceux qui ne raffolent pas du ballon rond, ovale ou orange, une autre option s’offre à vous. Pour cela, vous n’avez qu’à chausser vos skis. Le 29 novembre, la saison de biathlon reprend du service à Kontiolahti en Finlande, pour la première étape de la coupe du monde. Après sa razzia aux Jeux olympiques et sur la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet amorce cette nouvelle saison le couteau entre les dents. Mais face à lui se dressera l'ultra favori Johannes Boe, seulement treizième du classement général l’hiver dernier, mais leader incontesté les trois années précédentes. Cette saison, Johannes Boe veut donc récupérer sa casquette de numéro un. Ce duel entre le Norvégien et le Français a tous les ingrédients pour nous faire vivre un hiver palpitant. Surtout, la troisième étape de cette coupe du monde se déroulera au Grand-Bornand du 15 au 18 décembre, seule étape sur le sol français.

Côté ski alpin, il y a également de quoi s’occuper sur les pistes. Après l’annulation de la première étape de coupe du monde de descente, en raison du manque de neige, le 26 novembre sera donc le top départ de la saison à Lake Louise (Canada). Lors de ce même week-end sera aussi donné le départ du super G, avant Beaver Creek (Colorado) du 2 au 4 décembre et Val Gardena (Italie) les 16 et 17 décembre. Pour les fans de slalom géant, après la première étape à Sölden (Autriche) et la victoire sans partage du Suisse Marco Odermatt fin octobre, la reprise de la saison s’effectuera le 10 décembre à Val d’Isère, avant une étape dans les Dolomites à Alta Badia (Italie) les 18 et 19 décembre. De quoi voir arriver les fêtes sur les chapeaux de roues. Et préparer au mieux les mondiaux de Courchevel-Méribel de février.