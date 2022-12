Coupe du monde 2022 : les supporters impatients avant Angleterre-France

À quelques heures du quart de finale, les supporters des Bleus et des Three Lions commencent à sentir la pression monter. Car l'éternelle rivalité se joue sur le terrain mais aussi en tribunes.

C’est le meilleur sur le terrain et son maillot s'arrache en magasin. Le numéro 10 de Kylian Mbappé, choix numéro un des supporters français : "Moi je vais pronostiquer 2-1 pour la France. J’imagine un match serré mais un grand Mbappé". Deux degrés à Paris, un peu frais pour le porter. Pendant ce temps-là, 20 °C plus loin à Doha (Qatar), les Anglais chantent les premiers. Une sorte de "Ramenez la coupe à la maison" version Rolling Stones. Ils seront 8000 au stade samedi soir, deux fois plus nombreux que les supporters des Bleus.

Des supporters optimistes

À Marseille, sous le soleil et au pied du Stade Vélodrome, c’est samedi terrain entre copains, l'esprit déjà tourné vers le match : "Moi c'est repas crêpes ce soir, en famille, et on va gagner". Marseille optimiste, mais stressée aussi : "L’adrénaline monte un petit peu jusqu’à ce soir, mais on va tenir". Ce France-Angleterre est lancé, c'est au Qatar que tout va se jouer. Reste donc à tenir jusqu'à 22h ou plus, l'instant du dénouement.