Parlement européen : le Qatar soupçonné de corruption

Selon les enquêteurs, le pays organisateur de la Coupe du monde aurait tenté d'influencer plusieurs personnalités politiques pour acheter leur silence, notamment en lien avec la situation des droits de l'homme ou celle des travailleurs au Qatar.

Le Qatar est dans l’actualité pour une autre raison que le football. Le pays est soupçonné d'influencer des décisions du Parlement européen en versant des sommes d’argent importantes. Nous avons appris que l’une des vice-présidents de l'institution avait été arrêté à son domicile. "Il s'agit de la députée socialiste grec Eva Kaili. Elle a été arrêtée vendredi soir à son domicile et selon une source judiciaire, les enquêteurs y ont trouvé des sacs d'argent en liquide. Quatre autres personnes ont été interpellées, dont un ancien député européen et un assistant parlementaire. Au total, toutes ces perquisitions ont permis de mettre la main sur environ 600 000 euros en liquide et ici, au Parlement européen, plusieurs bureaux ont été placés sous scellé pour éviter la disparition de preuve", explique Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles.

D'inquiétantes révélations

"Alors les enquêteurs soupçonnent des faits de corruption de la part du Qatar, qui aurait tenté d'influencer un certain nombre de responsables politiques à l'approche de la Coupe du monde. Samedi matin les langues se délient, certains députés confient que quelque chose ne tournait pas rond. Plusieurs députés socialistes s'étaient notamment opposés à des amendements sur la situation des droits de l'homme ou la situation des travailleurs au Qatar. Samedi matin, la présidente du Parlement européen a réagi. Elle rappelle son opposition à la corruption et elle assure qu'elle fera son maximum pour faciliter le travail de la justice", conclut le journaliste.