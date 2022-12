Coupe du monde 2022 : la pression monte avant Angleterre-France

Alors que les deux nations s'affrontent en quart de finale de la compétition samedi 10 décembre à 20h, les supporters sont déjà dans l'ambiance d'une rencontre qui s'annonce palpitante.

Écrans géants déjà déployés, la France s'apprête à vibrer. À quelques heures du quart de finale contre l'Angleterre, l’impatience et le stress gagnent certains supporters. Dans ce bar parisien, tout a été prévu pour cette rencontre décisive. La foule des grands soirs est attendue : "On attend une soixantaine de personnes ce soir, pour le moment sur réservation. Après ça va sûrement augmenter, mais je pense qu'on sera entre 120 et 150".

Les Anglais plus nombreux

Coté pronostics, certains sont plus timides, d’autres plus confiants. À Doha, le match des fans a déjà débuté. Chez nos rivaux anglais, la confiance règne : "On est confiants, je dirais une victoire 2-1 pour l'Angleterre". Si les chants anglais résonnent un peu plus fort au Qatar, les Français, pour l'instant plus discrets, comptent bien rivaliser au moment du match. Dans le stade, les supporters anglais devraient être plus nombreux pour ce quart de finale inédit entre les deux nations.