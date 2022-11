Coupe du monde 2022 : la folie des albums Panini ne faiblit pas après 60 ans d'existence

À quelques heures de l’ouverture de la Coupe du monde 2022, les albums Panini restent les stars et continuent de déchaîner les passions. Au point que certains clubs amateurs se sont prêtés au jeu.

À 42 ans, Julien Courtalon est resté un grand enfant. Chaque week-end, il enchaîne avec plaisir les heures de colle de dizaines de vignettes à l'effigie des joueurs qui vont disputer la Coupe du monde. Alors que le Mondial n’a pas encore débuté, son album est presque déjà plein. Pour limiter les frais, celui qui compte près de 250 albums complets échange ses vignettes avec d’autres collectionneurs.

Une collection commencée en 1994

L’album le plus cher aux yeux de Julien est celui de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, la première qu’il a suivie à la télévision. “Après ma femme et mon fils, ce sont mes bébés, on va dire ça comme ça.” Une madeleine de Proust pour bon nombre de fans de foot, qui dure depuis près de 60 ans et la création de ces albums. Avec 5 milliards de vignettes vendues par an, cette pratique n’est pas réservée qu’aux stars. Certains clubs amateurs se prêtent au jeu et font leur propre album.