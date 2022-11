Coupe du monde 2022 : la nouvelle vie de Footix, la mascotte de France 98, sur les sites de petites annonces

Depuis une apparition remarquée lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial au Qatar, le célèbre gallinacé connaît une nouvelle jeunesse.

"Bien sûr que j'achète !" : il n'a pas fallu longtemps pour persuader certains membres de la rédaction de franceinfo de craquer sur un t-shirt floqué d'un coq bleu en train de tirer un penalty sous la tour Eiffel. C'est une dégaine que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : Footix, la mascotte de France 98, a fait les beaux jours des amateurs de football lors de la Coupe du monde en France. Et il est de retour. Ou du moins, il semble connaître une nouvelle jeunesse. Si son nom lui a été attribué par quelque 47% des 18 000 personnes qui ont voté par Minitel et par téléphone en 1996 parmi Gallik, Houpi, Raffy et Zimbo, Footix, lui, est bien entré dans la légende. Et également dans le langage courant : c'est devenu un sobriquet pour les pseudo-experts en ballon rond.

>> L'histoire secrète de Footix, la mascotte que vous adorez détester

On est donc loin de l'image du coq bleu et rouge imaginé par l'agence Dragon Rouge et le designer Fabrice Pialot, avec leur personnage esquissé en quelques coups de crayon "résolument tourné vers les enfants".

Et avec la Coupe du monde au Qatar, cet ambassadeur du "Made in France" pas tout à fait comme les autres fait un retour en force, digne d'une "remontada" : on parle Footix, on vit Footix à travers le monde et dans toutes les langues.

Ainsi, déjà, lors de la cérémonie d'ouverture dans le stade Al-Bayt à Al Khor, le 20 novembre 2022, les téléspectateurs n'ont pas loupé le fier gallinacé entre toutes les mascottes des dernières Coupes du monde qui étaient venues se réunir sur la pelouse pour accueillir La’eeb, la mascotte en forme de keffieh volant, de l'édition 2022. Et une passionnée de foot de nous glisser : "J'ai demandé à ma famille, mes cousins, mes potes. Je voulais retrouver un Footix pour la Coupe du monde au Qatar. Mais personne n'avait rien, ne savait plus où l'objet était ou dans quel carton inaccessible dans le grenier. Alors, j'ai trouvé sur Internet : 5 euros la peluche collector !"

300 euros la banane

D'où l'idée pour certains de ressortir du grenier ces précieuses reliques d'avant la France double championne du monde. Histoire de faire plaisir aux fans... et de toucher quelques euros. Au menu : des peluches, t-shirts et pin's, mis en vente ces derniers jours sur eBay, par exemple. Avec un coup de cœur pour ce doudou Footix utilisant un Bi-Bop France Télécom.

Mais cela reste presque trop classique : dans la famille des goodies à l'effigie de Footix, l'imagination n'avait visiblement pas de limites. Il suffit de jeter un œil pour se rendre compte avec les dizaines d'annonces correspondants au mot-clé "Footix" : casquettes, écharpes, jouets en plastique, gobelets, mugs, porte-clés, billes, jeux de cartes, sacs à dos, cartables, coussins, montres... Sans parler des inattendus raquettes de tennis de table, des cerfs-volants, des "clap-clap". Mais rien de plus chic que ces "véritables Footix en cristal" à 20 euros.

Sur Vinted, des dizaines de vendeurs proposent donc des goodies en tous genres (477 résultats à l'heure où nous écrivons ces lignes) pour des prix (très raisonnables) de quelques centimes d'euros jusqu'à des centaines d'euros pour d'autres pièces présentées comme "collector". En cas de nostalgie, vous pouvez toujours briser la glace et devenir l'acquéreur de cette superbe banane Footix "Modèle enfant. Produit très rare dans cette état de conservation. Elle à plus de 20 ans", assure l'annonce. Son prix ? 300 euros. À moins de craquer pour le Tamagotchi "Virtual Footix" pour 60 euros juste avant Noël.

Des produits dérivés sont régulièrement mis en vente, comme sur Vinted, autour du Mondial 98. (Capture d'écran Vinted)

Mais la boîte de Pandore s'appelle LeBonCoin. Là, on peut découvrir des dizaines de pages d'annonces aussi diverses que variées pour assouvir sa passion pour la mascotte de France 98 : des cartes téléphoniques à son effigie, des stylos rechargeables, des "kits France Télécom", et même tout une "Collection Footix coupe du monde 98 foot", incluant des verres, des chaussettes et l'incontournable peluche. Mais, alors qu'on le pensait comme un coq en pâte, une vendeuse nous affiche la couleur : Footix ne serait qu'une bulle spéculative, comme on en voit parfois pour certains évènements. "Ca ne se vend pas. C'est vieux. Ca fait longtemps que je n'en ai pas vendu", nous glisse-t-elle un peu étonnée, juste avant la victoire des Bleus contre l'Australie 4-1. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là finalement : ce jour de juillet 1998, Footix est rentré à jamais au Panthéon des mascottes préférées de Français. Au point de hanter les mémoires, 24 ans après. De quoi souhaiter le même destin aux Phryges, ces mascottes des JO 2024 en forme de bonnet phrygien dont les peluches devraient se vendre à deux millions d'exemplaires, selon les prévisions.