Mads Pedersen a remporté la treizième étape du Tour de France 2022, entre Le Bourg d’Oisans et Saint-Etienne, vendredi 15 juillet. Preuve que le Danois a été le plus fort de la journée dans l'échappée, il a été le premier au sprint intermédiaire, au sommet de toutes les côtes répertoriées au classement de la montagne et il a même été élu coureur le plus combatif de cette treizième étape.

Irrestible Pedersen

Le Danois a fait la différence à 12,5 kilomètres de l’arrivée en attaquant dans la côte de Saint Romain en Gal et il a distancé Stefan Küng et Filippo Ganna, qui n’ont pas réussi à suivre le rythme de l’ancien champion du monde. Hugo Houle (Israel - Premier Tech) et Fred Wright (Bahrain-Victorious) ont collaboré avec Pedersen dans le final, mais ils n’ont rien pu faire face à la puissance du Danois dans le sprint final. Nouvelle victoire danoise sur les routes du Tour de France, la troisième en quatre jours.