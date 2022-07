DIRECT. Tour de France 2022 : après la haute montagne, une étape de "transition" pour les baroudeurs... Suivez la 13e étape

Les coureurs suivront, vendredi, un tracé long de 192,6 kilomètres entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne.

La 13e étape du Tour de France, revient vendredi 15 juillet, dans la plaine, au grand soulagement des sprinteurs, entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne sur un parcours dit "de transition", long de 192,6 kilomètres. A la sortie des Alpes, la course évite la plupart des reliefs à l'exception notable du col de Parménie, un obstacle classé en deuxième catégorie (5,1 km à 6,6%) qui pourrait servir de tremplin aux baroudeurs, à plus de 110 kilomètres de l'arrivée. L'arrivée est jugée près du "Chaudron" des Verts, le stade Geoffroy-Guichard, au bout d'une ligne droite de 350 mètres.

"Les sprinteurs devraient se saisir de cette rare occasion de briller", prévoit le directeur de course Thierry Gouvenou qui a tenu à adoucir le parcours, "pour une question d'équilibre entre les étapes". Comme sur l'ensemble de l'Hexagone, un soleil caniculaire devrait flamber entre l'Isère et le Forez, avec 35 degrés de moyenne attendus. Le départ de la course est prévu à 13h20.