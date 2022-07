Tour de France 2022 : le Danois Mads Pedersen s'offre la 13e étape à Saint-Etienne, sa première victoire sur la Grande Boucle

L'ancien champion du monde danois a été le plus fort, vendredi, dans une échappée où figuraient notamment Filippo Ganna et Stefan Küng.

Le Danemark règne sur ce Tour de France. Le sprinteur de la formation Trek-Segafredo, Mads Pedersen, a remporté, vendredi 15 juillet, la 13e étape de cette 109e édition entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne. Plus fort dans le final avec une attaque à 12 kilomètres de l'arrivée, le champion du monde 2019 a finalement devancé au sprint les deux seuls coureurs qui ont réussi à le suivre, Fred Wright (Bahrain-Victorious) et Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Il s'agit de la première victoire de Mads Pedersen sur un Grand Tour.

Dans le peloton, l'étape a été plutôt calme pour les favoris, malgré un départ rapide. Il n'y a donc aucun changement au général. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune de leader de la course.

Mads Pedersen la tient enfin !

Révélé en 2019, avec une deuxième place sur le Tour des Flandres et un titre de champion du monde, Mads Pedersen est depuis devenu une figure du peloton, notamment lorsque la course est rythmée et animée. Coureur polyvalent avec une bonne pointe de vitesse, il a échoué à son objectif de remporter une victoire d'étape lors du premier acte en son pays. Le leader de la Trek-Segafredo était passé proche lors de la deuxième étape, à Nyborg, après avoir lancé le sprint en tête, mais avait été dépassé par Fabio Jakobsen et Wout van Aert.

A Saint-Etienne, Pedersen a enfoncé le clou. En costaud pour s'être glissé dans la bonne échappée et avoir lancé la bonne estocade, il a levé les bras et a crié sa joie devant la foule stéphanoise. Voilà un premier succès sur sa cinquième course de trois semaines pour le coureur de 26 ans, qui doit aussi cette victoire à son coéquipier, présent en échappée avec lui jusqu'à 47 kilomètres de l'arrivée, Quinn Simmons. "Il a fait un boulot incroyable, s'est réjoui le vainqueur au micro de France Télévisions. Il a travaillé dur et il l'a payé en suite. C'est aussi grâce à lui que je gagne."

Le maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), lui aussi Danois et victorieux sur ce Tour de France, avait le sourire pour son compatriote. "Il mérite cette victoire, c'est génial pour lui", a-t-il réagi après avoir endossé son troisième maillot jaune sur le podium. Le Danemark compte désormais trois succès sur cette Grande Boucle après celle aussi conquise par Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post) à Megève.