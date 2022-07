Tour de France femmes : parcours, étapes clés, favorites, chances françaises… Tout savoir sur l'édition 2022

On ne devrait pas s'ennuyer sur ce Tour de France femmes historique, qui démarre dimanche à Paris. Les étapes ont été dessinées pour dynamiter la course chaque jour.

La petite reine déroule enfin le tapis rouge aux cyclistes féminines. Après avoir existé sous différentes formes, dépendant souvent de la course masculine, le Tour de France femmes prend place à partir du dimanche 24 juillet. Au programme : huit étapes entre Paris et l'Alsace, avec plus de 1 000 km à parcourir.

Le parcours

A l'inverse de l'édition masculine, les femmes commencent donc par les Champs-Elysées, avant de partir vers l'Est et un final de haute voltige dans les reliefs vosgiens. Elles disputeront notamment deux étapes pétillantes en Champagne avant de traverser l'Alsace. Un programme court, avec 8 étapes en 8 jours, mais dense et spectaculaire.

Le parcours du Tour de France Femmes 2022. (HANDOUT / ASO)

Les étapes clés

On ne devrait pas s'ennuyer sur ce Tour de France femmes, avec des étapes dessinées pour dynamiter la course chaque jour. Si une favorite pourrait profiter des coteaux champenois pour prendre le jaune à Epernay au soir de la 3e étape ou des chemins de craie entre Troyes et Bar-sur-Aube (4e), les deux dernières étapes devraient constituer les grands moments de la Grande Boucle.

Le profil de la dernière étape du Tour de France Femmes 2022. (ASO)

Entre Sélestat et le Markstein, à la veille de l'arrivée, le peloton fera face à un triptyque montagneux de premier choix sur 127 km : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%), le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%). De quoi dessiner une hiérarchie qui pourra encore évoluer le lendemain, lors de l'ultime étape vers la Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%), avant laquelle il aura déjà fallu avaler le Ballon d'Alsace (8,7 km à 6,9%). Une arrivée au sommet pour une dernière étape explosive, où tout pourrait se jouer.

Les favorites

"Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne", disait Gary Lineker. Le Tour de France femmes est, lui, un sport qui se joue à 24 équipes de 6, avec de grandes chances que ce soit une Néerlandaise qui l'emporte. Reste à savoir laquelle. Intouchable sur le Giro malgré ses 39 ans, Annemiek van Vleuten (Movistar) sera la grandissime favorite.

Elle devra toutefois se méfier de sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma, 35 ans et trois Giro au compteur), elle aussi deux fois victorieuse d'une étape sur le Tour d'Italie 2022, avant d'abandonner pour se ressourcer en vue de la Grande Boucle. Plus jeune, Demi Vollering (SD Worx, 25 ans) pourrait bien griller la politesse à ses aînées, au sein de la meilleure équipe du peloton.

Les Pays-Bas n'auront toutefois pas l'assurance de rapporter le maillot jaune à la maison. L'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et sa compatriote Marta Cavalli (FDJ-Suez-Futuroscope), très en vue sur le Giro, chercheront à dynamiter la course pour tirer leur épingle du jeu. Tout comme la championne du monde italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), ou la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez). Attention également à la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx), grimpeuse hors pair.

Les chances françaises

Sacrée championne de France, Audrey Cordon-Ragot s'est offert le bonheur de prendre le départ de ce Tour de France femmes avec la tunique tricolore sur le dos. La Bretonne sera donc attendue et scrutée, même si la rouleuse de la Trek-Segafredo cherchera surtout à décrocher une victoire d'étape si on la libère de son rôle de coéquipière. Le constat est le même pour Evita Muzic et ses compatriotes de la FDJ-Suez-Futuroscope.

Pour le classement général, les espoirs français reposent plutôt sur les épaules de Juliette Labous (Team DSM). A 23 ans, la Bisontine vise le top 5 de cette première édition, elle qui a terminé 7e du Giro 2021 et 9e cette saison, s'offrant au passage l'étape reine, en haut du Passo del Maniva. De bon augure pour celle qui a gagné cette saison le Tour de Burgos en mai, soit sa première course remportée sur le World Tour.

La retransmission

Les étapes du Tour de France femmes 2022 sont à suivre chaque jour en direct sur france.tv, sur France 2 (dimanche) puis sur France 3 chaque après-midi.