DIRECT. Tour de France femmes 2022 : la première édition s'élance dans les rues de Paris... Suivez la première étape

C'est une première historique, et le début d'une nouvelle aventure. Après différentes tentatives avortées, le cyclisme féminin débute son premier Tour de France femmes, dimanche 24 juillet, à 13h30 (en direct sur France 2 et france.tv).

C'est un tracé de prestige qui attend les 144 coureuses, réparties dans les 24 équipes participantes. Un départ depuis la tour Eiffel, un parcours qui fait longer la Seine jusqu'au jardin des Tuileries, puis la place de la Concorde pour emprunter la montée des Champs-Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe.

Le peloton se présentera donc sur du plat, mais avec onze passages sur la ligne d'arrivée, deux sprints intermédiaires (au km 34,8 et au km 55,2), et un total de 81,6 km au programme. Première victoire d'étape, premier maillot jaune, premier maillot vert et même premier maillot à pois (des points seront donnés lors du neuvième passage à Charles de Gaulle-Etoile) : le moment sera inoubliable. Suivez la première étape en direct.