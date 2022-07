Tour de France femmes 2022 : quatre cols classés, un parcours accidenté taillé pour les baroudeuses avant la haute montagne... La sixième étape en questions

Avant un week-end qui promet de bousculer le classement général, les coureuses devront passer à travers les pièges de cette sixième étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim.

Après les chemins blancs champenois, mercredi, et un sprint massif remporté par la reine de l'exercice Lorena Wiebes (DSM) à Saint-Dié-des-Vosges, jeudi, le peloton du Tour de France femmes a droit à une dernière étape de transition en Alsace, vendredi 29 juillet. Le tout, juste avant les deux étapes particulièrement relevées qui les attendent ce week-end.

Les baroudeuses, peu à la fête depuis le début de cette édition 2022, auront une dernière possibilité de s'illustrer sur cette sixième étape dont l'arrivée à Rosheim sera technique.

Quel est le profil de l'étape ?

Avec quatre difficultés répertériorés – dont trois de quatrième catégorie et un de troisième catégorie – autant dire que cette journée ne sera pas un long fleuve tranquille pour le peloton. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), en tête du classement des grimpeuses, va tenter de défendre son maillot à pois et capitaliser sur ses huit points déjà récoltés. Même si ceux-ci ne pèseront pas grand-chose au vu de ce qui attend les coureuses samedi au sommet du Markstein, puis dimanche à la Super Planche des Belles Filles...

Le parcours de la sixième étape du Tour de France femmes entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim, le 29 juillet 2022. (ASO)

Longue de 129,2 kilomètres, cette sixième étape comprendra également un sprint intermédiaire à hauteur de Urmatt, à environ 45 kilomètres de la ligne d'arrivée. L'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre Marianne Vos (Jumbo-Visma), détentrice du maillot jaune et du maillot vert, et de Lorena Wiebes (DSM), porteuse par procuration de la tunique réservée à la leader du classement par points ? Cette dernière a effectué un beau rapproché en s'imposant jeudi et pourrait bien vouloir grapiller des points à sa compatriote néerlandaise, si tant est qu'elle figure dans le même groupe.

Qui pourrait se distinguer ?

À l'avant pendant presque l'intégralité de la journée jeudi et récompensée par le prix de la combativité, Victoire Berteau (Cofidis), si elle a encore des forces, pourrait bien vouloir prendre sa chance de nouveau en se glissant dans une échappée.

Mardi, lors de la troisième étape entre Reims et Epernay, sur un profil assez similaire (également quatre cols classés), c'est Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Suez Futuroscope) qui avait damé le pion à Marianne Vos après un "jump" final de toute beauté. Il ne serait donc pas illogique de retrouver les favorites au classement général bien placées à l'issue de la journée.

Quels sont les horaires ?

13 heures : départ fictif

13 h 10 : départ réel

14 h 10 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

16 h 20 : arrivée prévue à Rosheim