Tour de France féminin : clap de fin d'une franche réussite

À bientôt 40 ans, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten s'est imposée dans l'édition 2022 du Tour de France féminin. Elle a triomphé lors de la dernière étape, au sommet de la Planches des Belles Filles, en conclusion d'une édition particulièrement ardue.

Tout en puissance, tout sourire, Annemiek van Vleuten remporte la dernière étape et le Tour de France 2022. La Néerlandaise a dynamité l'épreuve, conclue dans les Vosges. À la super Planche des Belles Filles, au même endroit, les hommes terminaient également une étape du Tour. Ce dimanche 31 juillet, les femmes y ont passé un cap. Elles étaient 144 coureuses au départ de la course, pour parcourir 1 000 kilomètres en une semaine.

Le Tour de toutes les émotions

Sur les routes de Champagne, les spectateurs ont trinqué à leur santé. "On ne connaît pas beaucoup de coureuses, mais on va s'y mettre ! Il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu [le Tour de France féminin], donc on va essayer de s'y intéresser comme pour les hommes", raconte l'un d'entre eux. Une autre spectatrice évoque également "de la fierté" à voir ces coureuses performer. Ce Tour aura été spectaculaire, entre chutes, chemins caillouteux et exploits sportifs, mais aussi par l'engouement qu'il a suscité : il a été diffusé dans 190 pays.