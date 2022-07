Tour de France femmes 2022 : la Super Planche des Belles Filles comme apothéose... La huitième et dernière étape en questions

Loin de la quiétude des Champs-Elysées, le peloton va se frotter à une ultime étape redoutable. Dimanche 31 juillet, entre Lure et la Super Planche des Belles Filles, ce rendez-vous de 123,3 kilomètres sera la dernière occasion de bouleverser le classement général du Tour de France femmes. Qui triomphera à l'issue de ce bouquet final ?

Quel est le profil de l'étape ?

L'heure de vérité. Après six étapes sans grand relief jusqu'à la renversante étape de samedi, cette dernière étape fait office de réel bouquet final. Dans la lignée de l'étape de la veille, plusieurs difficultés sont au programme. Relativement plat jusqu'au sprint intermédiaire de Faucogney-et-la-Mer, le tracé va vite se corser. La première côte d'Esmoulières, répertoriée en 2e catégorie, n'est pas longue (2,3 kilomètres) mais plutôt robuste, avec une moyenne de 8,5%.

Le parcours de la huitième étape du Tour de France femmes entre Lure et la Super Planche des Belles Filles, le 31 juillet 2022. (ASO)

Quelques encablures plus loin, les coureuses se frotteront au Ballon d'Alsace – à ne pas confondre avec les Petit et Grand Ballon grimpés samedi – de première catégorie (8,7 km à 6,9%). Après un passage dans la vallée, la Super Planche des Belles Filles se dressera en véritable apothéose. Ce nouveau classique du Tour, 7 kilomètres à 8,7%, propose une portion finale sur du gravel avec des passages à 24%, et sera le théâtre de la cérémonie finale.

Qui pourrait se distinguer ?

Après sa démonstration samedi, Annemiek Van Vleuten a confirmé son statut de meilleure grimpeuse du monde. La Néerlandaise a l'occasion, dimanche, de remporter la dernière étape, en portant le maillot jaune, ce qui ne manquera pas de la motiver. Elle pourrait être concurrencée, comme samedi, par sa dauphine Demi Vollering, puisque les deux coureuses se disputent le maillot jaune, mais aussi celui à pois, alors que de précieux points seront distribués au sommet des trois cols de la journée.

Le casting à l'avant de la course devrait ressembler à celui de la septième étape, avec les meilleures grimpeuses, dont font partie la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et la Française Juliette Labous, respectivement troisième et quatrième du classement général. La Danoise de la FDJ-Suez-Futuroscope, Cecilie Uttrup-Ludwig, a également fait forte impression dans les cols entre Sélestat et le Markstein et va avoir à coeur de défendre sa cinquième place, convoitée par les Italiennes Siliva Persico et Elisa Longho-Borghini, qui comptent moins de 20 secondes de retard et passeront certainement à l'attaque.

Quels sont les horaires ?

13h30 : départ fictif

13h40 : départ réel

15h15 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

17h16 : arrivée estimée à la Super Planche des Belles Filles