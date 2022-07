Tour de France 2022 : testés positifs au Covid-19, Magnus Cort Nielsen et Simon Clarke, victorieux sur cette édition, quittent la Grande Boucle

Voilà deux noms marquants de cette 109e édition qui doivent quitter le peloton. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post), victorieux de la 10e étape à Megève et Simon Clarke (Israel-Premier Tech), vainqueur de l'étape des pavés (5e) à Arenberg, ont été testés positifs dimanche 17 juillet et doivent se retirer du Tour de France.

Pour le Danois, c'est un véritable coup dur, lui qui pouvait légitimement prétendre à un podium sur les Champs-Élysées avec un éventuel prix du super combatif. Il s'agit là du deuxième abandon de la formation américaine, après celui du grimpeur portugais Ruben Guerreiro.

Ces deux nouvelles victimes du Covid-19 viennent s'ajouter à six autres depuis le début du Tour après Warren Barguil (Arkea Samsic), George Bennett (UAE), Vegard Stake Laengen (UAE), Luke Durbridge (BikeExchange), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).

Magnus Cort woke up this morning with a headache and fever and has since tested positive for COVID-19. He will not start stage 15 of the Tour de France. His medical evaluation is ongoing.



