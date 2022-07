Tour de France 2022 : blessé, Primoz Roglic abandonne avant la 15e étape

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ne prendra pas le départ de la 15e étape du Tour de France, entre Rodez et Carcassonne, dimanche 17 juillet. Il quitte la route de la Grande Boucle, comme l'a annoncé la formation néerlandaise sur Twitter.

#TDF2022



Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO