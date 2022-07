Tour de France 2022 : la canicule oblige les organisateurs à prendre des mesures pour les coureurs lors de la 15e étape

Le ravitaillement sera notamment autorisé dès le départ et ce, jusqu'à dix kilomètres de l'arrivée, dimanche, sur la quinzième étape entre Rodez et Carcassonne.

Il va faire chaud, très chaud, sur les routes du Tour de France. En Occitanie, entre Rodez et Carcassonne pour la quinzième étape, dimanche 17 juillet, plus de 40 degrés sont prévus au plus fort de l'après-midi. Des températures qui ont poussé l'organisation, en accord avec l'UCI, le médecin en chef et les équipes en lice, à prendre des dispositions "pour protéger la santé des coureurs".

Ainsi, trois mesures ont été annoncées, dimanche matin, avant le départ de l'étape, par le Tour de France. La première stipule que "le ravitaillement pour la 15ème étape sera autorisé à partir du kilomètre 0 et jusqu’à 10 kilomètres de l’arrivée", alors qu'habituellement, le ravitaillement débute après 30 kilomètres de course et qu'il se termine à 20 kilomètres de l'arrivée, lors des étapes de plat. L'organisation va aussi, avant le passage des coureurs sur les routes, arroser le bitûme occitan afin d'en faire baisser la température.

Des bidons pour les spectateurs

Aussi, et les fans sur le bord de la route auront de quoi avoir le sourire, "la remise de bidons aux spectateurs sera autorisée pendant toute l’étape", le tout "en respectant les conditions de sécurité pour le public et les coureurs". Enfin, en cas de problème,

"le délai d’élimination a été fixé à 20%, quelle que soit la moyenne de l’étape". Cela signifie que les coureurs auront plus de temps pour franchir la ligne d'arrivée (20% de plus que le temps du vainqueur de l'étape). Voilà qui devrait rassurer ceux qui sont dans un jour-sans, sur cette 15e étape de la Grande Boucle.