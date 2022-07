Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard vainqueur de sa première Grande Boucle, Jasper Philipsen s'offre au sprint l'étape des Champs-Elysées

Jonas Vingegaard entre dans l'histoire. Le Danois de la formation Jumbo-Visma a remporté, dimanche 24 juillet, la 109e édition du Tour de France. Il devient ainsi le deuxième coureur de son pays à remporter la Grande Boucle, après Bjarne Riis, en 1996. Victorieux de deux étapes, les plus montagneuses, au col du Granon et à Hautacam, il succède ainsi à celui qui est son dauphin et double tenant du titre, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le Gallois Geraint Thomas, vainqueur en 2018, monte sur la troisième marche de ce podium final devant David Gaudu, quatrième et meilleur Français cette année.

La 21e étape, sur les Champs-Elysées, est revenue à Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Il a été plus rapide que Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) et Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) dans l'emballage final. Il s'adjuge ainsi son deuxième succès sur les routes du Tour de France et finit en apothéose une 109e édition spectaculaire.