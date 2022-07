Tour de France 2022 : impérial, Bob Jungels remporte la neuvième étape à Châtel, joli numéro de Thibaut Pinot

Réussir une attaque tranchante, mode d'emploi. Sur les pentes du col de la Croix, à 62 kilomètres de Châtel, Bob Jungels (AG2R Citroën) s'est extirpé d'un groupe de vingt coureurs échappés et n'a pas jamais relâché son effort pour remporter en solitaire la neuvième étape du Tour de France, dimanche 10 juillet. Malgré le retour effréné de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), finalement quatrième de l'étape, le Luxembourgeois a franchi la ligne en solitaire, pour sa première victoire sur le Tour de France. Protégé par un peloton inoffensif, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) passera la journée de repos en jaune.

Et dire que sa présence sur le Tour n'a tenu qu'à un coton-tige dans le museau... Positif au Covid-19 à deux jours du grand départ, Bob Jungels a été rescapé, sur le fil, grâce à une "légère charge virale". Pour qui en doutait, le coureur d'AG2R-Citroën a vite retrouvé le goût du panache. Il fallait avoir du flair pour embrasser la roue de Simon Geschke (Cofidis), premier attaquant dans le col de la Croix et nouveau maillot à pois. L'Allemand distancé dans la descente, Jungels a passé les soixante-deux derniers kilomètres esseulé en tête.

Dans ces conditions, il fallait être costaud pour avaler les 15 bornes d'ascension du Pas de Morgins. Mieux valait ne pas trop gamberger, face au retour diaboliquement vain de Pinot. Les jambes et la tête ont tenu, et Jungels est devenu le premier Luxembourgeois depuis Andy Schleck, en 2011, à lever les bras sur la Grande Boucle. "C'est une de mes plus belles journées des dix dernières années", a savouré l'intéressé au micro de France Télévisions. Une manière de sauver les apparences pour AG2R-Citroën, équipe dont le leader Ben O'Connor - quatrième l'an passé - souffre le martyr depuis le départ de Copenhague.

Le dénouement de cette étape revêt, forcément, un goût amer pour Thibaut Pinot. Il a passé l'après-midi intercalé dans le bon groupe d'échappés. Passé à l'action à huit kilomètres du sommet de la dernière difficulté, le Franc-Comtois a sans doute trop attendu pour déclencher sa contre-attaque. Même s'il a grignoté quatre-vingt-dix secondes sur Jungels, le profil de l'arrivée, quasi plate, ne pouvait pleinement lui seoir.

Au moins, Pinot a confirmé son retour en forme

Le grimpeur a ainsi été devancé par Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) et Carlos Verona (Movistar), pour échouer au pied du podium, à quarante secondes du vainqueur du jour. Mais le dénouement cruel n'occulte en rien l'essentiel : Pinot est en jambes. Ses victoires d'étapes sur les Tours des Alpes et de Suisse constituaient un premier indicateur. Déchargé de la pression du général, première offensive sur le Tour en appellera certainement d'autres, à l'orée d'une semaine alpine.

Les ténors du général se sont, justement, préservés en vue des prochaines échéances. Calés dans un peloton à l'allure poussive, ils ont laissé filer la vingtaine d'échappés, dont le profil - hormis Rigoberto Uran (EF Education-Easy Post), vite repris - ne représentait pas de menace. Avant la journée de repos, lundi, les trente-neuf secondes d'avance de Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) demeurent intactes, de même que la cinquième place de David Gaudu (Groupama-FDJ).