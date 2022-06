DIRECT. Tour de Suisse : le peloton prend l'échappée en chasse, suivez la 7e étape

Après avoir hérité du maillot de leader à la suite du forfait d'Aleksandr Vlasov, positif au Covid-19, Jakob Fuglsang (Israël-Premier Tech) a plutôt bien résisté lors de la 6e étape, remportée vendredi par Nico Denz (DSM) devant Clément Champoussin (AG2R Citroën). Le Danois devra encore s'attendre à défendre sa précieuse tunique, samedi 18 juin, lors de la 7e étape entre Ambri et Malbun. D'autant que Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), ses premiers concurrents, ne pointent respectivement qu'à une et dix secondes...

Dans la vague de cas de Covid qui sévit sur la course, la formation Groupama-FDJ a été contrainte de retirer Quentin Pacher, positif à l'issue de l'étape d'hier.

Au programme : 196 kilomètres pimentés de deux ascensions hors catégorie, dont la montée finale où tout pourrait se jouer sur les 12,8 kilomètres à 8,4%. Pour les grimpeurs, ce sera l'occasion de tirer une dernière cartouche pour une victoire d'étape ou une place au classement général avant le contre-la-montre final de dimanche. Thibaut Pinot ou Remco Evenepoel pourraient se montrer aux avant-postes.