DIRECT. Tour de France 2022 : duel au sommet entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pour la première étape dans les Alpes

#TOUR_DE_FRANCE Le manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur, explique que Guillaume Martin souffre d'un Covid qui va se développer dans les prochains jours, et que la décision la plus sage était de le retirer de la course. "On aura ce soir une photographie plus nette de ce qui se passe dans le peloton", ajoute Cédric Vasseur au micro de France télévisions. Tous les coureurs seront testés ce soir et demain, lors de la journée de repos.