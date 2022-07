Tour de France 2022 : démonstration du maillot jaune, Wout van Aert, vainqueur en solitaire de la quatrième étape à Calais

Quelle démonstration ! La Jumbo-Visma a tout fait exploser dans la dernière bosse de l'étape, mardi 5 juillet. Elle a propulsé son maillot jaune, Wout van Aert, vers une victoire en solitaire. Plus puissant et à l'aise dans la côte du Cap Blanc-Nez, emmené par Nathan Van Hooydonck et Tiesj Benoot, le Belge a une nouvelle fois fait parler son talent pour écoeurer la concurrence. Il devance un petit peloton de 10 secondes, réglé au sprint par Jasper Philipsen et Christophe Laporte.

Après trois deuxièmes places en autant d'étapes, le Belge a inversé la tendance avec la manière. Il compte près de 30 secondes d'avance au classement général.