Comme souvent, la première étape de "la Course au soleil" a tenu ses promesses. Sur un tracé autour de Mantes-la-Ville (Yvelines), le spectacle a été au rendez-vous pour lancer ce 80e Paris-Nice. Et ce, notamment, grâce à une équipe : la Jumbo-Visma. L'équipe de Primoz Roglic et Wout Van Aert a assommé la course dans le dernier raidard du circuit avec ses deux stars et... le Français Christophe Laporte.

Une grande première pour le transfuge Laporte

Emmenés sur un plateau par Nathan Van Hooydonck, les trois larrons du jour ont dégoûté tout le monde, même Zdenek Stybar (Quick Step Alpha Vinyl) qui tentait comme un beau diable de s'accrocher. En vain. A la bascule de la côte de Breuil-Bois-Robert, les trois hommes en jaune ont filé et englouti les cinq derniers kilomètres en ne laissant aucune chance au peloton.

Lorsque la ligne d'arrivée s'est présentée devant les trois hommes, Christophe Laporte a pris les devants, remercié ses coéquipiers de luxe en levant le pouce et s'est offert, en plus de ce succès collectif, le maillot jaune de leader et une première victoire dans une épreuve World Tour (première division mondiale). Le message est lancé dès la première étape par la Jumbo-Visma : qui pourra les battre ?