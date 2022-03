Paris-Nice : triplé de la Jumbo-Visma, Christophe Laporte remporte la première étape devant Primoz Roglic et Wout Van Aert

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour les sprinters. Alors qu'on pensait que la première étape de cette 80e édition de Paris-Nice leur était promise, la Jumbo-Visma en a décidé autrement et c'est Christophe Laporte qui s'est imposé à Mantes-la-Ville, dimanche 6 mars, devant ses deux coéquipiers Primoz Roglic et Wout Van Aert.

Un coup de force mené à un peu plus de six kilomètres de l'arrivée dans la Côte de Breuil-Bois-Robert, classée en troisième catégorie et pas forcément difficile sur le papier. Mais la Jumbo-Visma a distancé tout le monde en imprimant un train d'enfer pour permettre à trois de ses hommes de s'échapper et de ne plus jamais être rattrapés.