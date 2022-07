DIRECT. Tour de France 2022 : l'inévitable Magnus Cort Nielsen à l'avant avec Anthony Perez... Suivez la quatrième étape

Le tracé du jour, long de 171 kilomètres, compte six côtes de catégorie 4.

Retour en France. Après trois premières journées sur les routes danoises marquées par la ferveur du public, le Tour de France retrouve l'Hexagone. Alors que le tracé laissait jusqu'à maintenant la part belle aux sprinteurs, la première occasion pour les puncheurs se présente, mardi 5 juillet, entre les monts des Flandres et du Boulonnais.

Depuis un départ sur la côte de Dunkerque, les coureurs doivent rejoindre Calais après un parcours long de 171,5 kilomètres. Six côtes, toutes classées en quatrième catégorie, sont échelonnées sur le parcours, qui épouse le tracé côtier sur les 25 derniers kilomètres. "On peut s'attendre à un final très dynamique", annonce à l'AFP le directeur de la course, Thierry Gouvenou, avant l'arrivée jugée dans la sous-préfecture du Pas-de-Calais.

Le maillot jaune, Wout van Aert (Jumbo-Visma), devra bien se placer pour faire face au vent du Pas-de-Calais. Il sera talonné par son compatriote Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) et par le Slovène Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) qui comptent respectivement 7 et 14 secondes de retard.