Tour de France 2021 : Tim Merlier remporte la 3e étape à Pontivy au terme d'un final chaotique, Mathieu van der Poel reste en jaune

Après le show des artificiers Alaphilippe et Van der Poel, Tim Merlier a pris le relais en remportant au sprint la 3e étape du Tour de France, lundi 28 juin, entre Lorient et Pontivy (182,9 km). Parfaitement lancé par son train, le Belge de l'équipe Alpecin-Fenix a pris le meilleur sur son coéquipier Jasper Philipsen et Nacer Bouhanni. Mathieu van der Poel a passé son premier jour en jaune sans encombre. On n’en dira pas autant de Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Geraint Thomas, victimes de chutes qui laisseront des traces.