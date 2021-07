Tour de France 2021 : Mark Cavendish pour égaler Eddy Merckx, gare aux bordures... La 12e étape en questions

En direction des Pyrénées, les routes du Tour de France s'annoncent plus propices aux grosses cuisses que la veille, avec une étape marquée par la double ascension du Mont Ventoux. De Saint-Paul-Trois-Châteaux jusqu'à Nîmes, ce sont bien les équipes de sprinteurs qui sont attendues, jeudi 8 juillet. Et à ce jeu-là, nul doute que Mark Cavendish, qui peut égaler le record de victoires du Cannibale Eddy Merckx, tentera de lever les bras une quatrième fois sur cette 108e édition de la Grande Boucle.

Quel est le profil de l'étape ?

Après avoir mangé une double ration de Ventoux, le peloton va retrouver des routes beaucoup plus tranquilles et un tracé particulièrement plat au départ de la Drôme puis en passant par l'Ardèche et le Gard. La 12e étape s'élancera de Saint-Paul-Trois-Châteaux et les coureurs pourront admirer, s'ils ont le temps de garder un oeil curieux, les magnifiques gorges de l'Ardèche traversées en intégralité pour rejoindre Nîmes après 159,4 kilomètres de parcours.

Outre quelques petites bosses ici et là, une seule petite difficulté est répertoriée sur le profil du jour, presque à mi-distance, à savoir la côte du belvédère de Tharaux (3e catégorie). Enfin, et ça sera peut-être le facteur X de ce 12e jour de course, en cas de vent fort en approche d'Uzès, où, à moins de trente kilomètres de l'arrivée, des coups de bordure pourraient animer la fin de l'étape puisque de longues lignes droites découvertes attendent le peloton.

Le profil de la 12e étape du Tour de France 2021. (TOUR DE FRANCE / ASO)

Quel coureur à suivre : Cavendish pour atteindre le record du Cannibale ?

Qui dit arrivée probable au sprint, dit forcément Mark Cavendish. Sur cette 108e édition du Tour, le vétéran britannique de la Deceuninck-Quick Step semble avoir retrouvé ses jambes d'antan et sa science de l'emballage final, qui font probablement de lui le plus grand sprinteur de l'histoire. À 36 ans, le "Cav" a déjà empoché trois succès sur cette Grande Boucle, beaucoup plus qu'il ne l'espérait alors qu'il doit sa participation au Tour uniquement au forfait du sprinteur habituel de son équipe, Sam Bennett.

De cette chance inouïe, Cavendish en a fait une opportunité incroyable pour entrer davantage dans la légende du vélo. En signant ses 31e, 32e et 33e victoires sur le Tour de France en carrière, "The Man of Man" se donne la chance d'égaler le record ultime du monstre sacré, Eddy Merckx. Une marque historique pointée à 34 succès qui pourrait donc être égalée jeudi dans les rues de Nîmes. Il faudra que Mark Cavendish, comme à Fougères, Châteauroux et Valence, se joue de ses rivaux que sont Jasper Philipsen (Alepcin-Fenix), Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) ou encore Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Qu'en pense Thierry Gouvenou ?

Le directeur de course et traceur du Tour de France analyse le profil de la 12e étape : "Normalement, ça devrait être du tout cuit pour les sprinteurs ! Nous avons multiplié les changements de direction et le danger peut venir du vent."

Quels horaires

13h30 : départ fictif

13h40 : départ réel de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) sur france 3 et france.tv

Entre 15h32 et 15h42 : passage au sommet de la Côte du belvédère de Tharaux (3e cat.)

Entre 16h37 et 16h54 : sprint intermédiaire à Uzès (Gard)

Entre 17h12 et 17h33 : arrivée à Nîmes (Gard)