Tour de France 2021 : Mark Cavendish signe sa 33e victoire sur la Grande Boucle, à une longueur du record d'Eddy Merckx

Un final sens dessus dessous pour cette 10e étape du Tour de France, une fois de plus. Le coureur britannique Mark Cavendish s'est imposé au sprint du côté de Valence, mardi 6 juillet, devant Wout Van Aert (Team Jumbo Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix). Pas de bouleversement du côté des favoris et du classement général avant la double dose de Mont Ventoux, prévue mercredi.

Après une première semaine de course agitée de bout en bout, la 10e étape entre Albertville et Valence (190,7 km), placée à la suite de la journée de repos, a enfin laissé souffler quelque peu le peloton. À l'exception d'une chute impliquant une grande partie de l'équipe Ineos Grenadiers à 64 km de l'arrivée, dont l'Australien Richie Porte, le rythme n'a jamais vraiment été élevé avant les trente derniers kilomètres de course et l'accélération des équipes de sprinteurs.

Une bordure a eu lieu dans les 15 derniers kilomètres sous l'impulsion des Deceuninck - Quick Step, scindant le peloton en plusieurs parties. Une opération fatale à Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) entre autres, décramponné dans un deuxième peloton loin des favoris. Une arrivée rapide et massive dans les rues de Valence, où les Deceuninck - Quick Step ont fait parler leur force collective pour amener Mark Cavendish sur un plateau et lui permettre de décrocher la 33e victoire de sa carrière sur le Tour de France.