La Course by le Tour : Demi Vollering remporte la dernière édition à Landerneau

La Néerlandaise s'est imposée lors de la dernière édition de la Course by Le Tour, disputée en préambule de la première étape du Tour de France, samedi.

Alors que le Tour de France s'élance, samedi 26 juin, de Brest pour sa 108e édition, la Grande Boucle était précédée comme tous les ans de La Course by Le Tour chez les femmes, une étape de 107,7 kilomètres disputée sur le même circuit que les hommes. Pour la huitième et dernière édition, puisqu'elle sera remplacée par le Tour de France Féminin en 2022, c'est Demi Vollering (Team SD Worx) qui s'est imposée, succédant à Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), sacrée à Nice en 2020.

La Néerlandaise de 24 ans a devancé à Landerneau Cecilie Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) et Marianne Vos (Jumbo-Visma Women Cycling Team) en haut de la côte de la Fosse aux Loups (3 km à 5,7 %), escaladée quatre fois et qui sera également empruntée à l'arrivée par les hommes. La championne du monde Anna van der Breggen (Team SD Worx), termine au pied du podium.

Les Françaises se montrent

Auparavant, les Françaises étaient passées à l'attaque : Cédrine Kerbaol (Arkea Pro Cycling Team) a longtemps fait la course en tête en compagnie d'Elena Pirrone (Valcar), avant de craquer dans la première ascension de la Fosse aux Loups. C'est ensuite Evita Muzic (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) qui a fait honneur à son nouveau maillot de championne de France en sortant dans l’avant-dernier passage de la côte finale pour tenter de faire la jonction avec le groupe de tête, qui comptait notamment Juliette Labous (Team DSM).

Mais le groupe des favorites, emmené par la championne du monde Anna van der Breggen, a finalement fondu sur les attaquantes dans la montée finale. Le groupe des huit coureuses restantes s'est finalement départagé au sprint. Marianne Vos a lancé les hostilités, mais la Néerlandaise s'est fait surprendre sur sa la ligne par Demi Vollering (Team SD Worx), coéquipière de van der Breggen et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année. La tenante du titre, Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), termine neuvième, dans le second groupe.