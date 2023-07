Le coureur d'AG2R-Citroën était le local de la 14e étape, entre Annemasse et Morzine.

C'est une image passée inaperçue du côté des motos, mais qui raconte autre chose du Tour de France que ce que captent les caméras officielles. Samedi 15 juillet, au pied du dernier col de la journée entre Annemasse et Morzine, le fan-club des locaux de l'étape du jour attendait impatiemment Benoit Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre, les deux coureurs d'AG2R Citroën.

Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que leur passage a été fêté comme il se doit, bien que les deux Haut-Savoyards étaient loin de jouer la victoire sur cette étape remportée par Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Après une longue attente, prolongée par la neutralisation de la course peu de temps après le départ, les proches des deux coureurs les ont accueillis comme il se doit, comme le montre une vidéo du Dauphiné Libéré.

Sur les images, on aperçoit Benoit Cosnefroy fendre la foule avant de s'arrêter pour terminer un gobelet tendu par un spectateur, descendre du vélo, et le porter en triomphe en sautant et dansant au milieu des fumigènes. Un petit moment hors du temps pour le puncheur d'AG2R-Citroën, aux côtés de son épouse, avant d'entamer le col de Joux Plane et de terminer l'étape à la 132e place, à plus de 37 minutes du vainqueur du jour.