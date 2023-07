Direct Tour de France 2023 : l'ascension du col d'Aspin et du Tourmalet avant une première arrivée au sommet... Suivez la 6e étape de la Grande Boucle

Quatre ascensions, 144,9 kilomètres et une première arrivée au sommet. La sixième étape du Tour de France 2023, jeudi 6 juillet entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (Hautes-Pyrénées), promet d'être animée. Au lendemain de la victoire de Jai Hindley, qui s'est également emparé du maillot jaune mercredi à Laruns, les leaders du classement général pourraient se disputer la victoire. La réaction de Tadej Pogacar, lâché par son grand rival Jonas Vingegaard mercredi sur les pentes les plus raides du col de Marie Blanque, est attendue, alors que des Français vont probablement tenter de se glisser dans la bonne échappée. Suivez notre direct.

Une première étape de montagne. Les coureurs vont faire face à quatre cols pyrénéens en haute altitude, dont l'Aspin (1 490 m), le mythique Tourmalet (2 115 m) et la montée finale vers Cauterets-Cambasque (1 355 m). C'est la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2023.

Jai Hindley en jaune. Vainqueur d'étape à Laruns mercredi, l'Australien de l'équipe Bora-Hansgrohe a fait coup double en s'emparant du maillot jaune. Le vainqueur du Tour d'Italie 2022 possède 47 secondes d'avance sur le tenant du titre et grand favori, Jonas Vingegaard, qui a fait forte impression mercredi en lâchant Tadej Pogacar et tous ses rivaux dans le dernier col. Le grimpeur italien Giulio Ciccone pointe à la 3e place du général, à 1'03''. Le premier Français, David Gaudu est lui 10e à 1'56''.

Emmanuel Macron présent sur place. Le chef de l'Etat rencontrera les élus de Pau, dont le maire, François Bayrou, avant de suivre la sixième étape dans la voiture du directeur de la course, Christian Prudhomme. Il saluera "les coureurs, les organisateurs et l'ensemble des services publics mobilisés pour permettre le déroulement de cet événement majeur de notre patrimoine sportif et culturel", a fait savoir l'Elysée.