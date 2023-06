Tour de France 2023 : Julian Alaphilippe propulsé leader d'une Soudal Quick Step privée de Remco Evenepoel

Absent du Tour de France 2022, Julian Alaphilippe retrouve la route de la Grande Boucle, comme l'a annoncé son équipe, mardi.

Cette fois, pas de mauvaise surprise. Contrairement à l'été dernier, Julian Alaphilippe sera bien sur la route du Tour de France. Non retenu en juillet 2022 à cause d'une forme incertaine à la suite de plusieurs chutes, le champion du monde 2020 et 2021 figure dans la liste de l'équipe Soudal Quick-Step, dévoilée mardi 27 juin. Une bonne nouvelle pour lui.

"J'ai fait une reconnaissance du départ à Bilbao, et je peux vous dire que ce sera un beau et dur week-end, a réagi le Français dans le communiqué de son équipe. En début de mois j'ai fait un bon Dauphiné, où je me sentais en forme, j'ai gagné et j'ai pris du plaisir à rouler, et la préparation s'est bien passée. Je suis prêt pour le Tour."

Un autre Tricolore l'accompagnera dans cette 110e édition : Rémi Cavagna. Celui qu'on surnomme "le TGV de Clermont-Ferrand" aura ainsi le bonheur de rouler dans son Auvergne natale, traversée par le Tour en première semaine.

Leader de la formation belge pour aller chercher des victoires d'étape - et pourquoi pas le maillot jaune dès les premières journées basques -, Julian Alaphilippe sera épaulé pour cela du Danois Kasper Asgreen, lui aussi redoutable puncheur. Les deux hommes pourront compter sur le travail de sape des Belges Dires Devenyns, Yves Lampaert et Tim Declercq, ainsi que de l'autre Danois du Wolfpack : Michael Morkov. Des coéquipiers qui se tiendront également à la disposition de Fabio Jakobsen, le sprinteur néerlandais de la formation, vainqueur de la deuxième étape du Tour de France 2022.

En revanche, le champion du monde Remco Evenepoel ne fait pas partie de la liste. Après avoir abandonné le Giro en mai, à cause du Covid, et signé récemment une troisième place sur le Tour de Suisse, le Belge ne prendra pas le départ de son premier Tour de France. Même si ce choix avait été annoncé en début de saison, son abandon en Italie avait relancé les rumeurs, mais il faudra encore attendre pour voir le jeune prodige belge, vainqueur de la dernière Vuelta, sur la route du Tour.