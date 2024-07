Direct Tour de France 2024 : une nouvelle étape de plat, promise aux sprinteurs ? Suivez la 6e étape

Au lendemain d'une étape assez calme entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, marquée par la victoire historique du vétéran britannique Mark Cavendish, le peloton du Tour de France s'élancera sur un nouveau tracé particulièrement plat entre Mâcon et Dijon, jeudi 4 juillet. Sur les 163,5 kilomètres entre la Saône-et-Loire et la Côte d'Or, les coureurs commenceront par gravir le col du Bois Clair (1,6km à 6%), avant de suivre un parcours roulant jusqu'à l'arrivée.

Un profil d'étape qui devrait convenir aux sprinteurs, et qui comptera dans la course au maillot vert. Parmi les prétendants à la victoire, on retrouvera, entre autres, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink), lauréat de quatre étapes l'année dernière, ou encore Biniam Girmay (Intermarché - Wanty-Gobert), sublime vainqueur surprise lundi à Turin. Pour les favoris à la victoire finale, aucun changement majeur n'est attendu.