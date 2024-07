Direct Tour de France 2024 : une journée plus calme après le col du Galibier, les sprinteurs attendus... Suivez la 5e étape

Une étape dédiée aux sprinteurs. Au lendemain de la première journée de montagne du Tour de France, marquée par le coup de force de Tadej Pogacar dans le col du Galibier, le peloton aborde un parcours plus calme sur un tracé plat de 177,4 km, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, mercredi 3 juillet. Cette étape compte seulement deux ascensions de quatrième catégorie, et devrait donc convenir aux sprinteurs, avec des routes assez larges lors de l'arrivée.

Tadej Pogacar, qui a récupéré le maillot jaune lors de la 4e étape, ne devrait pas être menacé. Les Belges Jasper Philipsen et Arnaud de Lie seront les favoris du sprint attendu dans les rues de Saint-Vulbas. Vainqueur de la 3e étape au sprint, Biniam Girmay espère bien remettre cela, tandis que côté Français on attend Bryan Coquard et Arnaud Démare.