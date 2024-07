Direct Tour de France 2024 : 17 coureurs en tête dont six Français dans la montée des Sestrières... Suivez la 4e étape

Premier gros test pour les grimpeurs du peloton. Mardi 2 juillet, les 175 coureurs engagés ont rendez-vous à Pinerolo, en Italie, pour le départ de la quatrième étape du Tour de France. De la ville piémontaise à la première arrivée en France à Valloire, les cyclistes s'élanceront sur un parcours montagneux, le premier de cette édition 2024.

Dernière étape au départ de l'Italie

Après une première étape entre Florence et Rimini, une seconde entre Cesenatico et Bologne, et une troisième entre Plaisance et Turin, le peloton s'élancera d'Italie pour la quatrième et dernière fois, avec un départ programmé à Pinerolo, dans la région du Piémont. L’arrivée se fera dans la petite commune savoyarde de Valloire, qui fera office de ville étape pour la quatrième fois.

Un premier col hors catégorie

Pour cette quatrième journée, les coureurs auront le droit à une étape de haute montagne de 139,6 km, avec trois ascensions au programme, dont un col hors catégorie. Dans la course au classement par points, un sprint intermédiaire animera l'étape dès le 18e kilomètre. Première difficulté de la journée, la très longue ascension du col de Sestrières (39,9 km à 3,7%) se présentera aux cyclistes dès le 50e kilomètre. La dernière partie de l'étape s'annonce la plus difficile, avec la montée du col du Galibier (23 km à 5,1%), premier col hors catégorie de ce Tour de France. Les coureurs termineront par 20,1 km de descente en direction de l'arrivée à Valloire.

Premier vrai test pour les favoris ?

Grands favoris pour la victoire au classement général, le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur des deux dernières éditions, et le Slovène Tadej Pogacar, triomphant sur le Giro fin mai, pourront tester leur forme dans la première étape de montagne de ce Tour de France. En jaune mais avec le même temps qu'eux, Richard Carapaz devra tenter de les suivre s'il veut conserver sa place, tout comme Remco Evenepoel, troisième provisoire du général.

Lauréat de quatre Grands Tours, mais jamais sacré dans la Grande Boucle, Primoz Roglic tentera, lui aussi, de se joindre à la fête. Vainqueur sur le fil du Critérium du Dauphiné plus tôt dans le mois, l'autre champion slovène abordera la course avec des repères, et la volonté de tenir tête à ses principaux rivaux pour la victoire finale.