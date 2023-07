Direct Tour de France 2023 : les coureurs, les écarts en temps réel... Suivez la sixième étape

Le peloton est confronté au faramineux col du Tourmalet, jeudi, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque.

Les routes du Tour de France vont prendre de l'altitude dans le massif des Pyrénées. Après une arrivée à Laruns la veille, où Jai Hindley s'est imposé et s'est emparé du maillot jaune, le peloton va continuer de grimper, jeudi 6 juillet, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (à suivre en direct sur France 2 et france.tv). Malgré ses 145 kilomètres, en faisant l'un des parcours les plus courts de cette édition 2023, le profil de la sixième étape, très dense, promet des étincelles.

Sur la carte, quatre difficultés ont été programmées : en apéritif, la côte de Capvern-les-Bains (3e catégorie, 5,6km à 4,8%), avant une entrée corsée dans le col d'Aspin (1re catégorie, 12km à 6,5%), jusqu'au plat de résistance, le col du Tourmalet (hors catégorie, 17,1km à 7,3%). Et comme si le menu n'était pas assez copieux, les organisateurs du Tour ont préparé un généreux dessert vers Cauterets et le Cambasque (16 kilomètres à 5,4%), pour la première arrivée en altitude de l'année.