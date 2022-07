DIRECT. Tour de France 2022 : qui va remporter le match entre les baroudeurs et les sprinteurs ? Suivez la 15e étape

Quarante degrés prévus et 202 kilomètres au programme. Voilà ce qui attend les coureurs du Tour de France, dimanche 17 juillet, entre Rodez (Aveyron) et Carcassonne (Aude). En outre, le profil, annoncé plat, ne devrait pas laisser pour autant une grande place au repos. Autrement dit, les sprinteurs vont devoir être en jambes et bien entourés, encore plus pour maîtriser une éventuelle nouvelle échappée victorieuse.

Au lendemain de la victoire de Michael Matthews, la formation BikeExchange-Jayco pourrait bien se mettre à l'avant du peloton pour contrôler les velléités des baroudeurs et s'offrir un troisième succès. La Jumbo-Visma devrait se faire discrète pour laisser toutes ses chances ensuite à son homme à tout faire, Wout van Aert. Suivez la 15e étape en direct.