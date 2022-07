DIRECT. Tour de France 2022 : nouvelle explication entre sprinteurs lors de la 3e étape ? Suivez la course entre Vejle et Sonderborg

Le peloton du Tour de France a rendez-vous pour une dernière étape au Danemark, dimanche, entre Vejle et Sonderborg (182 km). Une occasion en or pour les sprinteurs de s'expliquer sur un parcours sans difficulté notable.

Fabio Jakobsen va-t-il doubler la mise et permettre à la formation Quick-Step Alpha Vinyl de continuer sa razzia ? Après les succès d'Yves Lampaert sur le contre-la-montre inaugural et Fabio Jakobsen samedi, la formation de Patrick Lefevere comptera une nouvelle fois sur son sprinteur néerlandais pour lever les bras, dimanche 3 juillet, lors de la 3e étape entre Vejle et Sonderborg (182 km).

Les sprinteurs ont l'occasion de jouer la gagne avant de poursuivre la course en France, et Fabio Jakobsen aura de la concurrence. Le maillot jaune Wout van Aert (Jumbo-Visma), deux fois deuxième depuis le début de la Grande Boucle, Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui s'est manqué samedi (13e), et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) viseront la victoire. A moins que des bordures ne redistribuent les cartes ? Suivez la course en direct.