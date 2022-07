Tour de France 2022 : le Belge Yves Lampaert premier maillot jaune après sa victoire sur le contre-la-montre inaugural à Copenhague

Stupéfaction à Copenhague ! Le Belge Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté, vendredi 1er juillet, le contre-la-montre inaugural du Tour de France (13,2 km), qui se déroulait dans les rues de la capitale danoise. Le flahute, qui ne figurait pas parmi les favoris, a finalement été le plus à l'aise quand la pluie, invitée surprise de cette première étape de la Grande Boucle, s'est quelque peu estompée. Alors que Wout van Aert (Jumbo-Visma) semblait avoir fait la différence, le fermier d'Iseghem (Flandres) est venu lui voler la vedette pour cinq secondes sur la ligne d'arrivée. "J'ai battu le grand champion Wout van Aert", s'est réjoui le héros du jour juste après la course.

La troisième place du jour est revenue à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), double tenant du titre, qui finit seulement deux secondes derrière Van Aert. Le Slovène arborera donc le maillot blanc de meilleur jeune dès le départ de la deuxième étape. Le champion du monde de la spécialité, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), n'a pas été aussi à l'aise dans les virages. L'Italien a cette fois-ci fini à dix secondes de Lampaert.

Vingegaard et Roglic dans le coup, addition salée pour O'Connor

Longtemps leader, une autre star du peloton a pris la cinquième place en la personne de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), 13 secondes derrière le meilleur temps. Le local Mads Pedersen (Trek-Segafredo) s'offre le sixième temps devant son public, en pédalant 15 secondes moins vite que le vainqueur.

Si Tadej Pogacar a déjà marqué les esprits, il ne s'est pas pour autant détaché de ses principaux rivaux, à commencer par les deux hommes à la tunique artistique de la Jumbo-Visma : Jonas Vingegaard (7e) et Primoz Roglic (8e). Avec respectivement quinze et seize secondes de débourre sur Lampaert, le Danois et le Slovène ont parfaitement géré leur entrée dans cette 109e Grande Boucle.

Chez les autres favoris, Adam Yates (Ineos Grenadiers) signe le 13e temps à 23 secondes de la gagne, devant son coéquipier et ancien vainqueur, Geraint Thomas, 17e à 25 secondes. Le Russe Aleksandr Vlasov suit de près (20e). Il concède 31 secondes. Pour le leader australien de la formation AG2R Citroën, Ben O'Connor (79e), le Tour de France aurait pu mieux démarrer. Le grimpeur de Perth accuse déjà 1'01 de retard.

Benjamin Thomas, meilleur français

Dans le clan français, on a bien failli croire à l'exploit. En tête au premier intermédiaire, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a chuté et a dû dire au revoir à tout espoir de revêtir le maillot jaune. Il a finalement terminé son pacours avec 36 secondes de retard (25e), derrière le meilleur Tricolore du jour, Benjamin Thomas (Cofidis), 23e.

Du côté des grimpeurs, le leader de la formation Groupama-FDJ, David Gaudu (52e), a bouclé avec 50 secondes de plus que le temps de Lampaert. Romain Bardet (Team DSM) en a terminé au 37e rang. Guillaume Martin et Thibaut Pinot sont respectivement 83e et 114e avec 1'03 et 1'21 de retard.