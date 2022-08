Mondial de volley 2022 : les Bleus réalisent une entrée convaincante dans le tournoi et dominent l'Allemagne

Tout n'était pas parfait, mais les Bleus ont retrouvé leurs redoutables automatismes en Slovénie. Les Français font figure de favoris sur ces championnats du monde de volley-ball depuis leur sacre à Tokyo. Mais encore fallait-il ne pas manquer ce premier match, face à l'Allemagne. Earvin Ngapeth et ses coéquipiers ont répondu présent, vendredi 26 août, dominant 3 sets à 0 les Allemands (25-22, 28-26, 26-24).

✨ VICTOIRE DES BLEUS ✨



Face à des allemands déterminés à vaincre les champions olympiques, l'équipe de France n’a pas cédé à la pression, ce qui lui a permis de décrocher la victoire ! Une façon idéale de se lancer dans le championnat du monde ! pic.twitter.com/U19AEj4YU3 — FFvolley (@FFvolley) August 26, 2022

La partition est désormais bien intégrée. Contrairement à de nombreuses équipes nationales, en plein changement générationnel, les Bleus se connaissent bien. Très bien même. Ensemble, ils ont été sacrés champions olympiques à Tokyo, ont remporté la ligue des Nations et ont effacé la semaine dernière les numéro 1 mondiaux brésilien. Alors sur le terrain, les sourires étaient de mise entre les membres d'une équipe de copains, bien décidés à aller chercher le dernier titre qui leur résiste. Celui de champions du monde.

Menés mais jamais inquiétés

Même sur leurs rares scories, les bleus sont restés sereins, chambreurs à l’envie sur un plongeon manqué de Barthélémy Chinenyeze ou sur les mésententes de la défense. Qu’à cela ne tienne, les Bleus, même en rodage, sont un cran au-dessus.

Chez les Allemands, l'ambiance était toute autre. Le visage fermé, ces derniers savaient le match difficile, eux qui ont été systématiquement défaits par cette équipe tricolore depuis le Mondial 2014. Ils sont pourtant parvenus à bousculer les Tricolores. Redoutables au service, agressifs et à l’affut des hésitations Françaises (trois balles de set manquées dans le premier temps), les anciens protégés d'Andrea Giani ont un temps mené dans le deuxième set (23 à 19) et en fin de match (22 à 19). Pas de quoi faire trembler Earvin Ngapeth et consorts, qui douchaient les espoirs allemands, remontant au score avec une facilité déconcertante.

Pas encore affûté physiquement, Earvin Ngapeth, l’homme fort de l’équipe de France (15 points), est toujours aussi présent dans les points décisifs. Le Tricolore a sauvé une première balle de set en deuxième partie, avant de pilonner la défense allemande avec ses services supersoniques. De quoi entamer avec satisfaction le mondial. Prochain adversaire sur leur route : la Slovénie, finaliste des trois derniers Euros, dimanche 28 août.