Mondiaux de volley 2022 : l'état de forme des Bleus, leurs adversaires, les favoris... Ce qu'il faut savoir avant le début du tournoi

Un an après leur titre olympique à Tokyo, les Bleus sont de nouveau en campagne. Les coéquipiers d'Earvin Ngapeth disputent le championnat du monde de volley-ball, en Slovénie et en Pologne, du vendredi 26 août au dimanche 11 septembre.

Les 24 équipes nationales qualifiées sont réparties en six groupes de quatre nations pour la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront ensuite qualifiés pour la phase finale. Attendus vendredi à Ljubljana pour leur premier match face à l'Allemagne, les Français figurent parmi les favoris.

Les adversaires de la France

Les Bleus, forts de leur 4e place au classement mondial, étaient tête de série lors du tirage au sort. De quoi éviter les meilleures nations (Brésil, Pologne, Italie). En revanche, la France a hérité dans son groupe de deux des meilleures équipes du deuxième et troisième chapeau. Il s'agit de la Slovénie, finaliste des trois derniers Euros, et l'Allemagne, vice-championne d'Europe en 2017 sous les ordres d'un certain Andrea Giani, nouveau coach de l'équipe de France.

Arrivé fin mars après la démission surprise de Bernardinho, l'Italien a pour lui l'expérience de l'événement. Il a été sacré triple champion du monde comme joueur (1990, 1994, 1998). Le Cameroun apparaît, quant à lui, comme un adversaire bien plus abordable.

La forme des Bleus

Le sacre mondial résiste pour le moment aux Tricolores. La France n'a remporté qu'une seule médaille au Mondial, le bronze en 2002. Sacrés champions olympiques à Tokyo, les Bleus seront les hommes à abattre dans ce tournoi. Ces derniers restent sur une bonne lancée. Le 24 juillet dernier, ils ont remporté la Ligue des nations (3-2 contre les États-Unis). Seule ombre au tableau : un Euro 2021 manqué dans la foulée du titre olympique à Tokyo. Les Bleus avaient trébuché en huitièmes de finale, défaits 3-0 par la République tchèque.

Trevor Clevenot, Yacine Louati, Jenia Grebennikov et Antoine Brizard lors du match face au Japon lors de la Ligue des Nations, le 21 juillet 2022. (ROBERTO TOMMASINI / LIVEMEDIA)

Unique match de préparation au Championnat du monde, le succès des Bleus face à la sélection brésilienne, samedi 20 août à Montpellier, a néanmoins permis de constater que l'équipe de France est prête à en découdre.

Les favoris

Il faudra bien évidemment compter sur les Brésiliens, premiers au classement mondial et nation incontournable de la discipline. Mais les organisateurs de ce Mondial sont également de sérieux candidats au titre. La Pologne est double championne du monde en titre et la Slovénie a été finaliste du dernier Euro en septembre, remporté par l'Italie. Enfin, l'Argentine, médaillée de bronze à Tokyo, et les Etats-Unis, finalistes de la Ligue des nations 2022, seront également de redoutables concurrents.

Le calendrier et la diffusion TV

- 26 août (17h30) : France - Allemagne à Ljubljana

- 28 août (20h30) : France - Slovénie à Ljubljana

- 30 août (17h30) : France - Cameroun à Ljubljana

Retrouvez le calendrier complet des matchs. Les matchs seront diffusés sur La chaîne l'Equipe.