Vendée Globe : les compétiteurs à l'épreuve du point Némo

Lors de la longue traversée du Pacifique Sud, les premiers concurrents du Vendée Globe seront plus isolés que jamais à l'approche du point Némo, le point de l'océan le plus éloigné de toutes terres émergées.

Le point Némo se trouve dans le Pacifique Sud. Il a été calculé récemment, en 1992, par un ingénieur canadien-croate. Pas un caillou, pas une île à moins de 2 700 kilomètres à la ronde. À l'Est, on trouve le Chili, au Nord, un îlot proche de l'île de Pâques et au Sud, l'Antarctique. On a l'habitude de dire qu'au point Némo, les humains les plus proches sont les pensionnaires de l'ISS (la Station spatiale internationale), dans l'espace.

Le point Némo, éloigné de toute terre à 2 700 km à la ronde. (GOOGLE MAPS)

Némo est un passage mythique pour ceux qui disputent le Vendée Globe, seule course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est le nom du célèbre capitaine du Nautilus imaginé par Jules Verne mais aussi un secteur terrifiant : en cas de pépin, il faudrait 15 jours pour déployer les secours.

"On ne voit que du bleu"

"Quand on prend un globe terrestre et qu'on le met côté Pacifique, on ne voit que du bleu. C'est comme ça que je me suis rendu compte de la taille de l'océan Pacifique", explique Charlie Dalin, pour l"heure, deuxième du Vendée Globe.

De l'eau partout. Et parfois, dans ces contrées australes, un caillou, une petite île. Maxime Sorel en a frôlé une il y a 2 jours, une expérience "bizarre", confie-t-il. "C'est un peu flippant en fait, limite stressant de voir des côtes, avoue Maxime Sorel. C'est chouette mais ça fait bizarre. Ca fait 40 jours que je n'ai rien vu. C'est vrai que c'est un peu au milieu de nulle part."

Normalement, le prochain bout de terre que ces marins apercevront après avoir passé le point Némo, ce sera le fameux Cap Horn.