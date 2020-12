Vendée Globe : le skipper Jean Le Cam est bonifié de 16 heures pour avoir sauvé Kevin Escoffier

La solidarité du skipper est récompensée. Jean Le Cam a reçu mercredi 16 décembre une compensation de seize heures et 15 minutes pour avoir porté secours à son concurrent naufragé dans les mers du sud, Kevin Escoffier, lundi 30 novembre. Cette bonification sera effective une fois la ligne d'arrivée passée.

Le jury international du Vendée Globe 2020, présidé par Georges Priol, a rendu ses décisions mercredi concernant Jean Le Cam (Yes We Cam!) mais aussi deux autres marins ayant été aussi déroutés et toujours en course : Yannick Bestaven (Maître Coq IV), qui a reçu dix heures et quinze minutes et l'Allemand Boris Hermann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), qui a bénéficié de six heures.

Le jury international du #VG2020 a communiqué ses décisions concernant les compensations attribuées aux skippers qui sont intervenus dans les opérations de sauvetage de @KevinEscoffier, entre l’après-midi du 30/11 et le milieu de nuit du 01/12.

➡️ https://t.co/gbtjJgpI0k pic.twitter.com/kCiCrxPpuy — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 16, 2020

"le classement est le classement réel sur l'eau"

"On a demandé à la direction de course de fournir le scénario de ce qui s'est vraiment passé sur l'eau. Il a fallu trouver le temps pendant lequel ces bateaux ont été hors-course. De là on a fait une première estimation du temps. On doit aussi prendre en compte la fatigue, le stress, ce qui s'est passé sur l'eau. On fait une addition et on obtient les résultats communiqués aujourd'hui (mercredi)", a détaillé Georges Priol.

Le directeur de course Jacques Caraës a rappelé que l'application de ce temps ne se fera "qu'à l'occasion des arrivées". "Il ne faut surtout pas extrapoler, le classement est le classement réel sur l'eau jusqu'à l'arrivée aux Sables d'Olonne".