VIDEO. Vendée Globe : "C'est un moment rêvé, un moment exceptionnel", réagit Yannick Bestaven sur franceinfo

Le ton est calme mais les mots sont forts. Epuisé après 48 heures sans sommeil, Yannick Bestaven (Maître Coq IV), le skipper français de 48 ans et tout récent vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe, était invité de la matinale de franceinfo jeudi 28 janvier. Quelques heures plus tôt, il était arrivé en troisième position dans la nuit aux Sables-d'Olonne (Vendée). Il remporte malgré tout la course grâce aux compensations dont il a bénéficié pour avoir aidé au sauvetage de Kevin Escoffier.

Félicité par le président de la République

"Il n'y a pas de préparation à l'arrivée quand on met le pied à terre, a-t-il déclaré à l'antenne. C'est un moment exceptionnel, un moment rêvé (...) On sait que c'est des heures et des jours qui vont rester gravés dans sa mémoire."



Le skipper, comme tous les participants, a également été félicité par le président de la République. "Nous honorerons prochainement vos prouesses aux Sables-d'Olonnes, ensemble", a aussi promis Emmanuel Macron, jeudi matin.