Soupçon de triche sur le Vendée Globe : la direction de la course envisage "d'enregistrer la totalité des communications" des skippers "dans une boîte noire"

"L'idée serait de pouvoir enregistrer la totalité des communications" des skippers "dans une boîte noire", a indiqué vendredi 16 février à France Bleu Loire Océan, Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire et sans assistance. Cette annonce survient alors que la Fédération française de voile a ouvert une enquête pour des faits de tricherie présumée la dernière édition en 2020-2021.

La skippeuse Clarisse Crémer est soupçonnée d'avoir été aidée dans sa trajectoire depuis la terre par un autre marin, son mari Tanguy Le Turquais. Lors de cette édition, Clarisse Crémer est arrivée en douzième position. "On ne va pas modifier les règles", assure Alain Leboeuf. "Il est important que nous gardions l'ADN même du Vendée Globe, en solitaire, autour du monde et sans assistance." Il rappelle que la direction de course a "toujours travaillé sur la confiance. Et je veux continuer à travailler de cette manière-là".

Mais il admet qu'en dehors du cas de Clarisse Crémer, le Vendée Globe discute "avec la Fédération française de voile et la classe Imoca" pour voir comment "mettre en place un système qui sécurisera la confiance de tout le monde". Alain Leboeuf envisage de "pouvoir enregistrer la totalité des communications dans une boîte noire qui ne nous appartiendrait pas". Cette boîte noire "sera confisquée par la Fédération française de voile. Elle pourrait être ouverte si besoin. L'idée est très simplement de rassurer tout le monde". Techniquement, ce système, qui nécessite d'enregistrer les messages écrits et oraux, ne pourra être mis en place qu'en 2028. "Il ne faut pas ternir cette belle course avec des soupçons", insiste Alain Leboeuf.

La navigatrice dément les accusations

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et relayé par France Bleu Loire Océan, la navigatrice Clarisse Crémer a affirmé n'avoir "jamais triché". Elle se dit "outrée de l'écho que peuvent avoir des dénonciations anonymes". La skippeuse assure n'avoir "jamais eu une quelconque volonté d’enfreindre une règle au fil de ce tour du monde de 87 jours". "J'ai toujours fait tous mes choix de performance seule et sans assistance, conformément aux règles", ajoute-t-elle. Clarisse Crémer déclare qu'elle se tient à la disposition du jury mis en place par la Fédération française de voile "afin d’analyser nos échanges en toute transparence".

Cette affaire est partie de l’envoi d’un mail anonyme à destination de la fédération et de quelques skippers. Dans ce mail, que la direction des sports de Radio France a pu consulter, il y a des captures d’écran montrant une conversation sur le réseau social Whatsapp sur la trajectoire à suivre à l'approche du Cap Horn, sur la météo et la meilleure route à emprunter. Une aide strictement interdite car le Vendée Globe est un tour du monde sans assistance, les navigateurs doivent se débrouiller seuls sur leur bateau.

Clarisse Crémer et Tanguy le Turquais font partie des candidats qui s'apprêtent à prendre le départ de la prochaine édition du Vendée Globe le 10 novembre prochain.