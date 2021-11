Transat Jacques Vabre : Thomas Coville et Thomas Rouxel reprennent le large, escale technique pour Project Rescue Ocean

Cinquième jour de course, vendredi 12 novembre. Les Ultimes ont passé les Cannaris. Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ouvrent toujours la voie. Derrière eux, la compétition est rude, puisque François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) les talonnent toujours. Petit changement toutefois depuis jeudi 11 novembre : Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier ont repris la troisième place à Yves Le Blevec et Anthony Marchand (Actual Ultim 3).

Après leur avarie survenue dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 novembre, Thomas Coville et Thomas Rouxel, skippers du maxi-trimaran Sodebo Ultim 3, sont repartis de Madère en mode course vers 6h du matin vendredi. Ils ont fait une escale technique sur l'île portugaise avant de reprendre le large.

#TransatJacquesVabre : C'EST REPARTI !

Ce matin à 6h, après une intervention express de l’équipe technique du Team #SodeboUltim3, Thomas Coville et Thomas Rouxel sont repartis de Madère en mode course, direction la Martinique ! Plus d'infos à venir pic.twitter.com/xe901kmy9F — Sodebo Voile (@Sodebo_Voile) November 12, 2021

Project Rescue Ocean s'arrête pour une escale technique

L'information de la nuit chez les Class40 est l'escale technique de Project Rescue Ocean à Cascais (Portugal). Depuis jeudi 11 novembre au matin, le bateau d'Axel Tréhin et Frédéric Denis est en effet touché par une casse au niveau de la rotule et de la ferrure haute du safran tribord.

Si les deux skippers ont envisagé de s'arrêter dans un port portugais plus au nord, ils ont finalement choisi de descendre encore un peu après avoir réussi à réaliser une réparation de fortune, leur permettant ainsi de bénéficier du vent fort plus longtemps.

ℹ️ Le Class40 Project Rescue Ocean fait route vers Cascais pour une escale technique. Depuis jeudi matin, 8 h 45, le bateau est en effet touché par une casse au niveau de la rotule et de la ferrure haute du safran tribord.



+ d’info sur https://t.co/KhgUwdVcHd pic.twitter.com/b4lKv3e0Yh — Transat Jacques Vabre (@TransatJV) November 12, 2021

Privés de vent depuis quelques jours, les Class40 lancent enfin leur course en retouchant des alizés. Les derniers de la flotte, encore engluée dans le golfe de Gascogne, peinent encore à trouver de la vitesse. Nicolas Jossier et Alexis Loison (#ÉvidenceNautique) sont toujours devant, mais la suite du podium provisoire a changé cette nuit. Jonas Gerckens et Benoit Hantzperg (Volvo) se sont emparés de la deuxième place, et Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman) de la troisième.

Aucun changement chez les Imoca et Ocean Fifty

Du côté des Imoca, aucun changement cette nuit. Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) sont toujours leaders, devant Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) et Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal).