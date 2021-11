Transat Jacques Vabre : Thomas Coville et Thomas Rouxel (Ultime) victimes d'une avarie, les skippers en sécurité

Thomas Coville et Thomas Rouxel, skippers du maxi-trimaran Sodebo Ultim 3, ont été victimes d'une avarie dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 novembre sur la Transat Jacques Vabre. "Alors qu’ils naviguaient en 2ème position, à la latitude du Maroc, aux alentours de 1h du matin Sodebo Ultim 3 a heurté violemment un OFNI", un objet flottant non identifié, peut-on lire dans un communiqué du service de presse de Sodebo Ultim 3.

Alors qu’ils naviguaient en 2ème position de la #TransatJacquesVabre, vers 1h cette nuit, #SodeboUltim3 a violemment heurté un OFNI.

Nos deux skippers vont bien et sont en sécurité dans le bateau. Le foil tribord est endommagé. Un diagnostic est en cours. Plus d’infos à venir pic.twitter.com/g34CVKc7Zh — Sodebo Voile (@Sodebo_Voile) November 11, 2021

Deuxième avarie depuis le départ de la Transat

Thomas Coville et Thomas Rouxel vont bien et sont en sécurité dans le bateau, précise encore le communiqué. Le foil tribord est endommagé et un diagnostic est en cours pour évaluer la situation. C'est la deuxième avarie depuis le départ de la transat : lundi, le voilier skippé par Louis Burton et Davy Beaudart avait démâté quelques heures après le départ, les contraignant à abandonner.