Tour du monde à l'envers : le navigateur Romain Pilliard partira finalement de Bretagne et non de Cadix à cause des restrictions sanitaires en Espagne

"Pour anticiper une situation sanitaire qui pourrait se dégrader on a décidé de partir proche de notre port d'attache [La Trinité-sur-mer], on coupera une ligne entre Lorient et l'île de Groix" en Bretagne, a indiqué jeudi 2 décembre sur franceinfo le navigateur Romain Pilliard qui s'élancera mi-décembre sur le trimaran "Use it again", pour battre le record du tour du monde à la voile à l'envers, c'est-à-dire d'Est en Ouest, contre les vents et courants dominants. Ce tour du monde n'a été réussi que cinq fois depuis 1895, uniquement par des monocoques. "On partira de Lorient et on arrivera à Lorient".

"Nous avons décidé de modifier le départ de notre tentative de record du tour du monde à l'envers. Nous devions partir de Cadix en Andalousie pour fêter le 500e du tour du monde de Magellan et Elcano, le premier tour du monde d'Est en Ouest", a regretté le navigateur.

"En standby prêt à partir" en fonction de la météo

"C'est un projet environnemental très fort sur l'écologie sur l'économie circulaire sur la protection de l'océan et l'idée c'est de partager cela avec le public, la ville qui nous accueille", a détaillé Romain Pilliard. "Il ne s'agissait pas de partir dans notre coin seul. À partir du moment où il y avait des rassemblements limités à dix personnes en Espagne, ça avait moins d'intérêt" de partir de Cadix en Andalousie.

Concernant la date de départ, "on est dépendant des conditions météo, et il n'y a pas de fenêtre météo avant le 10 décembre, ça peut évoluer très rapidement et peut-être que ce sera vers le 12 ou le 15 décembre; Nous sommes en standby prêts à partir et mon trimaran 'Use it again' est bien prêt", a confirmé Romain Pilliard.