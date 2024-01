CARNET DE BORD. Thomas Coville dans son tour du monde : "Je ne sais pas si on va tenir cette cadence-là, mais ce départ avait de la gueule !"

Arkea Ultim Challenge, jour 1 : parti dimanche 7 janvier de Brest pour le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), livre sa première note audio. Lundi , la flotte a passé le cap Finisterre, pointe nord-ouest de l'Espagne. Et à 13h, Thomas Coville pointe à la troisième place derrière Charles Caudrelier et Armel Le Cléac'h.

Thomas Coville à bord de "Sodebo", 8 janvier 2024 écouter

"Bonsoir les amis ! Première nuit en mer, pour ce tour du monde Arkea Ultim Challenge, sur Sodebo. C'est parti fort, fort ! On est entre 38 et 43 nœuds à s'enfoncer dans le noir. Il n'y a pas de Lune. On est très regroupé, il y a Tom Laperche qui est juste à mon vent, qui va très vite aussi. Armel [Le Cléac'h] qui est revenu de son option du large et qui n'est pas loin. Anthony [Marchand] était sous mon vent, je l'ai passé un peu plus rapide mais il va très vite aussi. Tout le monde va très vite. Vraiment, c'est très homogène. C'était très beau, ce départ. On sent qu'il y a du niveau, il y a de l'envie, il y a de la compétition. C'est vraiment très plaisant. Je ne sais pas si on va tenir cette cadence-là tout le tour du monde, mais en tous les cas, ça avait de la gueule pour commencer. Et là, ça va vraiment très fort. Je suis à 44 nœuds dans l'instant. C'est très impressionnant. Bon, je vais vous laisser... J'ai bien mangé, je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup bu et pour l'instant tout va bien à bord de Sodebo. Bonne journée à vous et à plus !"