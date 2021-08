Voile : un cas de Covid-19 détecté sur la Solitaire du Figaro, les 34 skippeurs placés à l'isolement

Un membre de l'équipe d'un des skippeurs de la Solitaire du Figaro a été testé positif au Covid-19 mercredi. Les participants ont été placés à l'isolement par prévention, sans que le départ de la course ne soit remis en cause.

A quatre jours du départ de la Solitaire du Figaro, un membre de l'équipe d'un des skippeurs a été testé positif au Covid-19, ont annoncé mercredi 18 août les organisateurs de la course de voile.

"L’ensemble des mesures nécessaires est pris en concertation avec le médecin officiel de la course, la Fédération Française de Voile, la classe Figaro Bénéteau pour assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité de tous", ont précisé les organisateurs, sans communiquer le nom de l'équipe touchée.

Isolement préventif et maintien de la course

Les 34 skippeurs ont été placés à l'isolement par précaution mais l'organisation a précisé que la détection de ce cas positif ne remettait pas en cause le départ de la 52e édition de la course, prévu dimanche 22 août. Le village, qui a ouvert mercredi 18 août à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), reste quant à lui accessible au public sur présentation d'un passe sanitaire et le port d'un masque.